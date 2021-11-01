Цена за 1м2 за установку натяжных потолков в Москве и области

ЦЕНЫ НА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПВХ
|Наименование
|Единица измерения
|Стоимость, руб.
|РОССИЯ
|Мат/сатин (150) белый
|м2
|90
|Мат/сатин (150) цветной
|м2
|160
|Глянец (150) белый
|м2
|110
|Глянец (150) цветной
|м2
|175
|ГЕРМАНИЯ PONGS
|Мат/сатин (200-325) белый
|м2
|170
|Мат/сатин (200-325) цветной
|м2
|270
|Глянец (130-325) белый
|м2
|210
|Глянец (130-325) цветной
|м2
|280
|КИТАЙ MSD
|Мат/сатин (200-500) белый
|м2
|120
|Мат/сатин (200-500) цветной
|м2
|210
|Глянец (130-500) белый
|м2
|160
|Глянец (130-325) цветной
|м2
|230
СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА
Что формирует цену натяжного потолка
ЦЕНЫ НА ТКАНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
|Наименование
|Единица измерения
|Стоимость, руб.
|ГЕРМАНИЯ
|D-Premium (Descor) тканевое полотно 310-505 белый
|м2
|360
|ФРАНЦИЯ
|(Clipso) тканевое полотно 310-505 белый
|м2
|1110
СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА
Что формирует цену натяжного потолка
ЦЕНЫ НА ДВУХУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ
|Наименование
|Единица измерения
|Стоимость, руб.
|Конструкция для «парящего» натяжного потолка (с подсветкой)
|мп
|600
|Конструкция для перехода на другой уровень (без подсветки)
|мп
|1600
|Конструкция для перехода на другой уровень (с подсветкой)
|мп
|2500
СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА
Что формирует цену натяжного потолка
ЦЕНЫ НА ПОТОЛКИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ
|Наименование
|Единица измерения
|Стоимость, руб.
|Фотопечать (мат, сатин)
|м2
|1500
|Фотопечать (глянец)
|м2
|1800
СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА
Что формирует цену натяжного потолка
ЦЕНЫ НА ПОТОЛКИ «ЗВЁЗДНОЕ НЕБО»
|Наименование
|Единица измерения
|Стоимость, руб.
|Метеорит
|60 точек
|10000
|Взрыв звезды
|300 точек
|20000
|Комета
|400 точек
|22000
|Юпитер
|800 точек
|33000
|Галактика
|700 точек
|33000
|Галактика
|1200 точек
|48000
СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА
Что формирует цену натяжного потолка
ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ
|Наименование
|Единица измерения
|Стоимость, руб.
|Монтаж пленки ПВХ
|м2
|200
|Монтаж тканевого полотна
|м2
|340
|Монтаж алюминиевого профиля
|мп
|180
|Монтаж профиля для ткани «прищепка»
|мп
|180
|Монтаж вставки
|мп
|120
СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА
Что формирует цену натяжного потолка
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
|Наименование
|Единица измерения
|Стоимость, руб.
|Установка платформы под люстру
|шт.
|400
|Установка платформы под точечный светильник
|шт.
|500
|Окантовка трубы
|шт.
|200
|Дополнительные углы свыше 4-х
|шт.
|150
|Установка элементов сигнализации
|шт.
|от 550
|Монтаж бруса
|мп
|350
|Алюминиевый разделитель
|мп
|320
|Криволинейный участок потолка
|мп
|750
|Внутренний вырез
|мп
|500
|Крепление потолка по плитке
|мп
|от 300
|Крепление потолка по керамограниту
|мп
|договорная
|Слив воды
|выезд
|6000
|Спайка двух цветов
|%
|15
|Установка потолка при высоте от 2.9 до 4 метров
|%
|10
|Установка потолка при высоте выше 4-х метров
|%
|20
СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА
Что формирует цену натяжного потолка
*СУММА МИНИМАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА УСТАНОВКУ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ — 8000 ₽.
Натяжные потолки цена за 1м² с установкой — как формируется?Как формируются цены на натяжные потолки и от чего зависит конечная стоимость – один из ключевых вопросов, волнующих сегодня массового потребителя. Чтобы купить натяжные потолки, наиболее выгодно сделать это будет в нашей компании, ведь мы предлагаем:
Какие натяжные потолки заказать?
Купить натяжные потолки в Москве
- Лояльную ценовую политику с монтажом, без каких-либо переплат;
- Долговечность конечного результата – ваша потолочная конструкция прослужит несколько десятков лет;
- Регулярные скидки, интересные предложения, мотивации для клиентов, бонусы, подарки и прочее;
- Прочность и надежность креплений;
- Высокая квалификация установщиков, постоянный контроль и спрос качества выполняемых работ от руководства;
- Высококачественное оборудование и огромный ассортимент специализированного инструментажа;
- Сертификация всей продукции и подручных материалов, контролируемая руководством компании;
- Огромнейший спектр потолочных и сопровождающих услуг. Чистота проводимых работ;
- Качество европейского уровня. Регулярное пополнение товара;
- Оперативное выполнение всех проектов и добропорядочное отношение к имуществу клиента.
Расчёт стоимости натяжных потолков под ключ
Натяжные потолки цена за 1м2 с установкойЦены на натяжные потолки от «Элит Строй» формируются, исходя из следующих показателей:
- Фактура, тип, сложность конструкции и окрас материала.Цена на одноуровневый матовый потолок белого цвета будет гораздо дешевле, чем на красочную многоярусную конструкцию;
- Объемы ремонтируемого периметра.Чем больше комната, тем дешевле цена за м²;
- Разновидность и материал крепления для каркасов.Пластик или алюминий, гарпун или штапики – цена не сильно разнится. Более дорогостоящими будут сложные конструкции, к примеру, многоуровневые, перфорированные или «парящие»;
- Сложность монтажа осветительных приборов.Установка обыкновенной подвесной люстры обойдется вам дешевле, нежели монтаж десяти точечных светильников;
- Сложность формы помещения,количество углов и коммуникационных труб, установка на высоте больше 3 м;
- Наличие дополнительных сложностей (необходимость установки вентиляционной решетки, применение дополнительного оборудования для сбора пыли, создание сложных дизайнов, зонирование помещения, изготовление и установка криволинейных участков, нанесение фотопечати и прочее).
Если у Вас возникли вопросы, просто позвоните, и консультант компании «Элит Строй» ответит на все Ваши вопросы. Наш телефон: 8 (495) 125-35-70 (У нас только живое общение)
Скидки и акцииЦены на наши натяжные потолки всегда интересные, поскольку маркетинговый отдел компании регулярно организовывает для льготного населения праздничные скидки и мотивирующие предложения:
- Предоставьте расчеты конкурентов и получите скидку;
- При заказе потолочной конструкции от 15 м² — вставка бесплатно;
- Заказав натяжной декор по всей квартире, получите потолок на кухню в подарок;
- При заказе трех потолков – оплата производится за один;