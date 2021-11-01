Цена за 1м2 за установку натяжных потолков в Москве и области

Цены на натяжные потолки

ЦЕНЫ НА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ПВХ

Наименование Единица измерения Стоимость, руб.
РОССИЯ
Мат/сатин (150) белый м2 90
Мат/сатин (150) цветной м2 160
Глянец (150) белый м2 110
Глянец (150) цветной м2 175
ГЕРМАНИЯ PONGS
Мат/сатин (200-325) белый м2 170
Мат/сатин (200-325) цветной м2 270
Глянец (130-325) белый м2 210
Глянец (130-325) цветной м2 280
КИТАЙ MSD
Мат/сатин (200-500) белый м2 120
Мат/сатин (200-500) цветной м2 210
Глянец (130-500) белый м2 160
Глянец (130-325) цветной м2 230

СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА

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Что формирует цену натяжного потолка

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ЦЕНЫ НА ТКАНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Наименование Единица измерения Стоимость, руб.
ГЕРМАНИЯ
D-Premium (Descor) тканевое полотно 310-505 белый м2 360
ФРАНЦИЯ
(Clipso) тканевое полотно 310-505 белый м2 1110

СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА

Что формирует цену натяжного потолка

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ЦЕНЫ НА ДВУХУРОВНЕВЫЕ ПОТОЛКИ

Наименование Единица измерения Стоимость, руб.
Конструкция для «парящего» натяжного потолка (с подсветкой) мп 600
Конструкция для перехода на другой уровень (без подсветки) мп 1600
Конструкция для перехода на другой уровень (с подсветкой) мп 2500

СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА

Что формирует цену натяжного потолка

прайс потолков

ЦЕНЫ НА ПОТОЛКИ С ФОТОПЕЧАТЬЮ

Наименование Единица измерения Стоимость, руб.
Фотопечать (мат, сатин) м2 1500
Фотопечать (глянец) м2 1800

СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА

Что формирует цену натяжного потолка

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ЦЕНЫ НА ПОТОЛКИ «ЗВЁЗДНОЕ НЕБО»

Наименование Единица измерения Стоимость, руб.
Метеорит 60 точек 10000
Взрыв звезды 300 точек 20000
Комета 400 точек 22000
Юпитер 800 точек 33000
Галактика 700 точек 33000
Галактика 1200 точек 48000

СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА

Что формирует цену натяжного потолка

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ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ

Наименование Единица измерения Стоимость, руб.
Монтаж пленки ПВХ м2 200
Монтаж тканевого полотна м2 340
Монтаж алюминиевого профиля мп 180
Монтаж профиля для ткани «прищепка» мп 180
Монтаж вставки мп 120

СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА

Что формирует цену натяжного потолка

прайс потолков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование Единица измерения Стоимость, руб.
Установка платформы под люстру шт. 400
Установка платформы под точечный светильник шт. 500
Окантовка трубы шт. 200
Дополнительные углы свыше 4-х шт. 150
Установка элементов сигнализации шт. от 550
Монтаж бруса мп 350
Алюминиевый разделитель мп 320
Криволинейный участок потолка мп 750
Внутренний вырез мп 500
Крепление потолка по плитке мп от 300
Крепление потолка по керамограниту мп договорная
Слив воды выезд 6000
Спайка двух цветов % 15
Установка потолка при высоте от 2.9 до 4 метров % 10
Установка потолка при высоте выше 4-х метров % 20

СКИДКА 40% ДО КОНЦА МЕСЯЦА

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Что формирует цену натяжного потолка

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*СУММА МИНИМАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА УСТАНОВКУ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ — 8000 ₽.

Натяжные потолки цена за 1м² с установкой — как формируется?

Как формируются цены на натяжные потолки и от чего зависит конечная стоимость – один из ключевых вопросов, волнующих сегодня массового потребителя. Чтобы купить натяжные потолки, наиболее выгодно сделать это будет в нашей компании, ведь мы предлагаем:

Какие натяжные потолки заказать?

Шаг выбора
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5

Выберите степень сложности потолка

Существует классическая одноуровневая система крепления потолков, выполняемая в одной плоскости под уровень без каких либо разграничений по высоте. А также многоуровневая, которая применяется в дизайнерской вариации для разграничений потолка на зоны с перепадом в виде различных конфигураций.

Выберите фактуру

Существует всего два типа фактур натяжных потолков - ПВХ и Тканевые. Тканевые - это полиэстеровое полотно, пропитанное полиуретановым покрытием. Данный вид относится к классу люкс и находится во главе иерархии ценового сегмента. ПВХ, либо же другими словами - поливинилхлоридная пленка, делится в свою очередь на три фактуры - это мат, сатин и глянец. Матовый потолок это классический потолок с шероховатой поверхностью. Глянцевая же пленка - это гладкая поверхность с эффектами отражения. Сатиновое полотно менее шероховато чем матовое и имеет свой блин при определенных углах просмотра.

Выберите производителя

На рынке РФ существуют два лидера производства ПВХ полотен - это Китай и Германия. Пленкой премиум класса среди китайской продукции является завод MSD, аналогично немецкой - фирма Pongs. По своему качеству пленки данных заводов друг другу не уступают.

Среди лидеров тканевых натяжных потолков являются Descor(Германия) и Clipso(Франция). Дескор является более бюджетным вариантом, но ничуть не уступает французскому аналогу.

Выберите цвет материала

Более классическим и бюджетным вариантом являются полотна белого цвета. При дизайне потолка используют цветные материалы, палитра которых достигает более 170 оттенков. Самым дорогим вариантом будет фотопечать - это нанесение специальным принтером картинки, либо фотографии высокого качества.

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Купить натяжные потолки в Москве

  • Лояльную ценовую политику с монтажом, без каких-либо переплат;
  • Долговечность конечного результата – ваша потолочная конструкция прослужит несколько десятков лет;
  • Регулярные скидки, интересные предложения, мотивации для клиентов, бонусы, подарки и прочее;
  • Прочность и надежность креплений;
  • Высокая квалификация установщиков, постоянный контроль и спрос качества выполняемых работ от руководства;
  • Высококачественное оборудование и огромный ассортимент специализированного инструментажа;
  • Сертификация всей продукции и подручных материалов, контролируемая руководством компании;
  • Огромнейший спектр потолочных и сопровождающих услуг. Чистота проводимых работ;
  • Качество европейского уровня. Регулярное пополнение товара;
  • Оперативное выполнение всех проектов и добропорядочное отношение к имуществу клиента.
Выезд замерщика от компании «Элит Строй» абсолютно бесплатный и осуществляется в кратчайшие сроки после заявки. Специалист прибудет в любое время и место столицы, произведет грамотные измерения и расчёты, и после этого составит необходимые чертежи. При вашем желании и готовности, мастер тут же может заключить с вами договор.

Расчёт стоимости натяжных потолков под ключ

ПВХ потолок

10800 руб Хочу такой

Тканевый потолок

17200 руб22800 руб Хочу такой

Двухуровневый потолок

24900 руб48200 руб Хочу такой

Потолок с фотопечатью

26550 руб32700 руб Хочу такой

ПВХ потолок

12100 руб Хочу такой

Тканевый потолок

22990 руб33000 руб Хочу такой

Двухуровневый потолок

29900 руб 38500 руб Хочу такой

Потолок с фотопечатью

19800 руб25300 руб Хочу такой

ПВХ потолок

8200 руб Хочу такой

Тканевый потолок

12300 руб15700 руб Хочу такой

Двухуровневый потолок

13700 руб 18900 руб Хочу такой

Потолок с фотопечатью

16200 руб22800 руб Хочу такой

ПВХ потолок

7200 руб Хочу такой

Тканевый потолок

12600 руб15500 руб Хочу такой

Двухуровневый потолок

11300 руб 14800 руб Хочу такой

Потолок с фотопечатью

10500 руб13550 руб Хочу такой

ПВХ потолок

10400 руб Хочу такой

Тканевый потолок

18000 руб31000 руб Хочу такой

Двухуровневый потолок

36700 руб 54000 руб Хочу такой

Потолок с фотопечатью

28000 руб41000 руб Хочу такой

Натяжные потолки цена за 1м2 с установкой

Цены на натяжные потолки от «Элит Строй» формируются, исходя из следующих показателей:
  • Фактура, тип, сложность конструкции и окрас материала.Цена на одноуровневый матовый потолок белого цвета будет гораздо дешевле, чем на красочную многоярусную конструкцию;
  • Объемы ремонтируемого периметра.Чем больше комната, тем дешевле цена за м²;
  • Разновидность и материал крепления для каркасов.Пластик или алюминий, гарпун или штапики – цена не сильно разнится. Более дорогостоящими будут сложные конструкции, к примеру, многоуровневые, перфорированные или «парящие»;
  • Сложность монтажа осветительных приборов.Установка обыкновенной подвесной люстры обойдется вам дешевле, нежели монтаж десяти точечных светильников;
  • Сложность формы помещения,количество углов и коммуникационных труб, установка на высоте больше 3 м;
  • Наличие дополнительных сложностей (необходимость установки вентиляционной решетки, применение дополнительного оборудования для сбора пыли, создание сложных дизайнов, зонирование помещения, изготовление и установка криволинейных участков, нанесение фотопечати и прочее).
Хотите установить натяжные потолки, цена которых будет наиболее выгодной среди множества других фирм-установщиков, тогда вы по адресу. Ведь основная политика компании-производителя – это акцент на выгоду и комфорт всех клиентов.
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Если у Вас возникли вопросы, просто позвоните, и консультант компании «Элит Строй» ответит на все Ваши вопросы. Наш телефон: 8 (495) 125-35-70 (У нас только живое общение)

Обращаем Ваше внимание, что расчет является предварительным. Для получения подробной информации свяжитесь с менеджером по телефону 8 (495) 125-35-70 или воспользуйтесь услугой обратный звонок

Скидки и акции

Цены на наши натяжные потолки всегда интересные, поскольку маркетинговый отдел компании регулярно организовывает для льготного населения праздничные скидки и мотивирующие предложения:
  • Предоставьте расчеты конкурентов и получите скидку;
  • При заказе потолочной конструкции от 15 м² — вставка бесплатно;
  • Заказав натяжной декор по всей квартире, получите потолок на кухню в подарок;
  • При заказе трех потолков – оплата производится за один;
Эти и многие другие акции будут постоянно радовать наших заказчиков. Огромный потенциал компании позволяет регулярно предоставлять интересные цены постоянным и новым клиентам. Безусловный профессионализм всех работников «Элит Строй» всегда направлен лишь на удовлетворенность, интерес и довольные отзывы своих клиентов. Хотите что бы наши специалисты просчитали? Вызов замерщика бесплатно! Звоните 8 (495) 125-35-70 и мы приедем к Вам в любое удобное время!
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