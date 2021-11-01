Цена за 1м2 за установку натяжных потолков в Москве и области

На рынке РФ существуют два лидера производства ПВХ полотен - это Китай и Германия. Пленкой премиум класса среди китайской продукции является завод MSD, аналогично немецкой - фирма Pongs. По своему качеству пленки данных заводов друг другу не уступают.

Среди лидеров тканевых натяжных потолков являются Descor(Германия) и Clipso(Франция). Дескор является более бюджетным вариантом, но ничуть не уступает французскому аналогу.